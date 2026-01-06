Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Langkah Awal Transformasi

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1) kemarin. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Bank Jakarta meningkatkan layanan perbankan hingga tingkat global.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1) kemarin.

“Ini menunjukkan bahwa Bank Jakarta dikelola semakin profesional. Dengan bekerja sama dengan Visa, transaksi dapat dilakukan di mana saja,” ucap Pramono.

Dia menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran Direksi dan Komisaris Bank Jakarta untuk mengelola bank tanpa intervensi.

Menurut dia, kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam transformasi bank milik pemerintah agar dikelola secara lebih profesional, sehat, dan berdaya saing.

Jaringan Visa sendiri memungkinkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta digunakan di lebih dari 200 negara.

Pramono berharap layanan Bank Jakarta semakin andal, aman, serta memberikan kemudahan sebesar-besarnya bagi masyarakat hingga tingkat global.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, kita semua merasa yakin Kartu Debit Visa Bank Jakarta benar-benar bisa dipercaya untuk kelas global,” kata dia.

