Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Tingkatkan Kepercayaan Publik

Senin, 05 Januari 2026 – 21:09 WIB
Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Tingkatkan Kepercayaan Publik - JPNN.COM
Peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1). Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta resmi meluncurkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta untuk memperluas akses transaksi global bagi nasabah.

Perluasan itu berkolaborasi dengan principal pembayaran global Visa yang menjadi agenda transformasi Bank Jakarta menuju bank daerah yang modern, kompetitif, dan terhubung dengan ekosistem keuangan global.

Peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta itu diresmikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, serta Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari.

Baca Juga:

Pramono Anung menyambut baik peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta sebagai sebuah kolaborasi dalam membangun bank yang sehat.

“Kalau trust-nya sudah bisa dibangun, saya yakin, bank ini akan 'terbang'. Maka kolaborasi yang dilakukan dengan visa menurut saya adalah salah satu langkah untuk membangun trust, membangun kepercayaan dengan publik,” ujar Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan peluncuran Kartu Debit Visa merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Bank Jakarta yang berorientasi pada penguatan transaksi, relevansi layanan, dan pengalaman nasabah.

Baca Juga:

Peluncuran itu merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi Bank Jakarta.

“Melalui kartu ini, kami memperkuat kapabilitas transaksi nasabah sekaligus menegaskan arah Bank Jakarta sebagai bank yang semakin modern, kompetitif, dan terhubung secara global,” kata Agus.

Pramono Anung menyambut baik peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta sebagai sebuah kolaborasi dalam membangun bank yang sehat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta  Debit Visa  Jakarta  Pramono Anung  visa 
BERITA BANK JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp