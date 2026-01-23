Bank Jakarta Menang Golden Champion in Satisfaction, Loyalty, & Engagement

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta meraih penghargaan sebagai Golden Champion in Satisfaction, Loyalty, & Engagement pada ajang 8th Infobank Satisfaction, Loyalty, and Engagement 2026 yang diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai, di Jakarta pada Kamis (22/01).

Adapun secara rinci sejumlah kategori penghargaan yang diterima Bank Jakarta atas kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah, yaitu sebagai kategori terbaik The Best Region Bank in Marketing Engagement, The Best Region Bank in Customer Centricity, The Best Region Bank in Brand Interactivity, The Most Satisfying Region Bank in ATM Service, The 2nd Best Region Bank in Loyalty, The 2nd Best Region Bank in Perceived Security, serta The 2nd Most Satisfying Region Bank in Mobile Banking.

Atas seluruh pencapaian tersebut, Bank Jakarta dinobatkan sebagai The 2nd Best Region Bank in Satisfaction, Loyalty, and Engagement 2026.

Direktur Kepatuhan Bank Jakarta, Ateng Rivai menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan komitmen berkelanjutan Bank Jakarta dalam mentranformasikan produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah.

“Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada Bank Jakarta. Capaian ini sekaligus menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi digital, serta menjaga keandalan dan keamanan sistem perbankan, termasuk penerapan prinsip kepatuhan, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Ateng Rivai dalam keterangan resmi.

Selanjutnya Ateng menegaskan bahwa Bank Jakarta berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dalam mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Bank Jakarta dapat terus berperan sebagai bank daerah yang adaptif, kompetitif, dan berintegritas, sejalan dengan dinamika industri perbankan serta dukungan terhadap agenda pembangunan ekonomi nasional.

Penghargaan 8th Infobank SLE 2026 diberikan berdasarkan hasil riset independen yang mengukur persepsi dan pengalaman nasabah terhadap layanan perbankan.