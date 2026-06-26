Bank Jakarta Raih 3 Penghargaan pada 23rd Infobank-MRI Banking Customer Experience Appreciation 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali menorehkan prestasi dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang 23rd Infobank-MRI Banking Customer Experience Appreciation 2026 yang diselenggarakan bersamaan dengan Mid Year Economic Outlook 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (26/6).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Bank Jakarta dalam menghadirkan pengalaman layanan terbaik bagi nasabah melalui inovasi layanan di kantor cabang maupun kanal digital.

Pada ajang tersebut, Bank Jakarta berhasil meraih tiga penghargaan, yaitu The Best Region Bank in Convenient Branch Experience, The Best Region Bank in Opening Account via Mobile Apps Experience, serta Consistent Region Bank in The Best Customer Experience for 15 Consecutive Years (2012–2026).

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Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan Bank Jakarta dalam menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan kemudahan akses layanan perbankan melalui transformasi digital.

Ajang Infobank-MRI Banking Customer Experience Appreciation merupakan penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil riset independen terhadap kualitas pengalaman nasabah pada berbagai kanal layanan perbankan yang menjadi tolok ukur kualitas customer experience di industri perbankan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, melalui keterangan tertulisnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan serta nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank Jakarta.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya para nasabah, atas kepercayaan yang terus diberikan kepada Bank Jakarta. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin baik," ungkap Agus dalam keterangan resmi.

Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto, mengatakan, sebagai bagian dari aktivitas transformasi perusahaan, Bank Jakarta terus berkomitmen menjaga konsistensi dalam meningkatkan kualitas layanan di seluruh jaringan kantor cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Solo, Gresik, hingga Lampung.