JPNN.com - Ekonomi

Bank Jakarta Salurkan Bantuan untuk Sahabat Disabilitas Binaan YaSDI

Senin, 27 April 2026 – 01:01 WIB
Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai didampingi Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, saat menyerahkan Bantuan penunjang pelatihan kepada Ketua Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Suty Karno. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta salurkan Bantuan Penunjang Pelatihan untuk sahabat disabilitas binaan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI).

Bantuan tersebut diberikan Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai kepada Ketua Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Suty Karno saat mengunjungi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI), di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat (24/4).

Ateng Rivai menyampaikan pemberian bantuan itu merupakan bagian dari rangkauan kegiatan HUT 65 Bank Jakarta serta sebagai wujud nyata kepedulian Bank Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Menurut dia, kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat sosial yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa peringatan hari jadi Bank Jakarta tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat.

“Pada momentum HUT ke-65 Bank Jakarta, kami ingin berbagi manfaat yang lebih luas. Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sahabat disabilitas agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, keterampilan, dan peluang untuk mandiri,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4).

Dia menuturkan, pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan.

Untuk itu, Bank Jakarta ingin terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong terciptanya ekosistem yang inklusif.

Kunjungan Bank Jakarta sekaligus pemberian bantuan tersebut disambut antusias Ketua Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Suty Karno bersama para sahabat disabilitas binaan.

Bank Jakarta  Disabilitas  penyandang disabilitas  YaSDI  pelatihan kerja 
