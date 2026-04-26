Bank Jakarta Salurkan Bantuan untuk Sahabat Disabilitas Binaan YaSDI

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta salurkan Bantuan Penunjang Pelatihan untuk sahabat disabilitas binaan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI).

Bantuan tersebut diberikan Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai kepada Ketua Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Suty Karno saat mengunjungi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI), di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Jumat (24/4).

Ateng Rivai menyampaikan pemberian bantuan itu merupakan bagian dari rangkauan kegiatan HUT 65 Bank Jakarta serta sebagai wujud nyata kepedulian Bank Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Baca Juga: Bank Jakarta Salurkan Bantuan pada Sahabat Disabilitas Binaan YaSDI

Menurut dia, kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat sosial yang inklusif, sekaligus menegaskan bahwa peringatan hari jadi Bank Jakarta tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang berdampak sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat.

“Pada momentum HUT ke-65 Bank Jakarta, kami ingin berbagi manfaat yang lebih luas. Dukungan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sahabat disabilitas agar memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan, keterampilan, dan peluang untuk mandiri,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4).

Dia menuturkan, pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, merupakan bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan.

Baca Juga: Bank Jakarta XPORIA 2026 Bukan Sekadar Pameran

Untuk itu, Bank Jakarta ingin terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong terciptanya ekosistem yang inklusif.

Kunjungan Bank Jakarta sekaligus pemberian bantuan tersebut disambut antusias Ketua Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia, Suty Karno bersama para sahabat disabilitas binaan.