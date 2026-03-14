Bank Jakarta Santuni 8.500 Anak Yatim dan Duafa, Tebar Berkah Ramadan

Sabtu, 14 Maret 2026 – 03:37 WIB
Jajaran direksi Bank Jakarta menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan anak yatim dalam acara Iftar Bersama Manajemen dan Santunan Anak Yatim di Kantor Pusat Bank Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan anak yatim dari berbagai panti asuhan dan yayasan di wilayah DKI Jakarta hadir dalam acara buka puasa bersama manajemen Bank Jakarta.

Bank Jakarta menyalurkan santunan senilai Rp1,7 miliar kepada 8.500 anak yatim dan kaum duafa.

Kegiatan bertajuk “Iftar Bersama Manajemen dan Santunan Anak Yatim” tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Ramadan Berkah yang diselenggarakan sepanjang Ramadan 1447 H/2026 M.

Santunan diserahkan secara simbolis oleh jajaran direksi Bank Jakarta kepada perwakilan anak-anak yatim dari sejumlah yayasan pengelola panti asuhan di lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan bahwa bantuan yang diberikan bersumber dari dana zakat dan infak para karyawan Bank Jakarta.

Dana tersebut dikelola melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank Jakarta dan kemudian disalurkan melalui yayasan-yayasan yang membina anak yatim dan panti asuhan di wilayah ibu kota.

Menurut dia, kegiatan itu merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi.

“Melalui kegiatan ini, Bank Jakarta berharap dapat berbagi kebahagiaan sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujar Agus.

