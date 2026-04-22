Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bank Jakarta XPORIA 2026 Disambut Antusias ASN hingga UMKM

Rabu, 22 April 2026 – 16:05 WIB
Bank Jakarta XPORIA 2026 Disambut Antusias ASN hingga UMKM - JPNN.COM
Gerai Bank Jakarta di XPORIA 2026, di Balai Kota DKI. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Bank Jakarta XPORIA 2026 di Balai Kota Jakarta mendapat respons positifdari berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pelaku usaha.

Acara itu menjadi bagian dari perayaan HUT ke-65 Bank Jakarta ini dinilai tak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi secara langsung.

Salah satu pengunjung, Andien (36) yang merupakan ASN Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Pusat, mengaku antusias dengan konsep bazar yang dinilai lengkap dan memudahkan transaksi.

Baca Juga:

Dia mengaku baru berkeliling pada hari kedua acara untuk melihat-lihat produk yang tersedia. Menurutnya, variasi tenant yang hadir membuat dirinya memiliki banyak pilihan.

“Ini baru hari kedua ya, jadi keliling-keliling karena ini juga harus balik lagi ke kantor. Tadi aku bayarnya pakai JakOne, lebih mudah,” ujar Andin, pada Selasa (21/4).

Dia juga mengapresiasi kelengkapan tenant yang tidak hanya menghadirkan kuliner, tetapi juga produk lain seperti kosmetik hingga otomotif.

Baca Juga:

“Saya baru pertama kali lihat ada pameran mobil kayak gini. Ya sekalian lihat-lihat juga gitu,” kata dia.

Dari sisi pelaku usaha, ajang tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap penjualandan promosi produk.

XPORIA 2026 menjadi bagian dari perayaan HUT ke-65 Bank Jakarta ini dinilai tak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Jakarta XPORIA 2026  Bank Jakarta  ASN  UMKM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp