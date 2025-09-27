Close Banner Apps JPNN.com
Bank Jatim Masih Belum Pasti Menurunkan Megawati di Final Four Livoli, Ini Penyebabnya

Sabtu, 27 September 2025 – 21:57 WIB
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlatih bersama Manisa BBSK. Foto: X/@manisabbsk

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Bank Jatim belum pasti bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada final four Livoli Divisi Utama 2025.

Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo mengungkapkan bahwa pemain asal Jember tersebut masih menjalani pemulihan cedera.

“Kami sendiri belum mengetahui kepastian Megawati akan bertanding atau tidak. Sejak awal bahkan saya saja tidak mengetahui Megawati apakah kembali ke Tanah Air atau tidak,” ujar Eko saat dihubungi JPNN.com.

Megawati Hangestri Pertiwi tercatat dikontrak tim voli putri Liga Turki yakni Manisa BBSK.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu bahkan sempat menjalani beberapa pertandingan pra-musim di Turki.

Mantan penggawa Red Sparks itu diketahui mengalami cedera di bagian lutut saat tampil di SEA V League 2025 bersama Timnas voli putri Indonesia.

Setelah tidak maksimal di ajang voli antarnegara Asia Tenggara tersebut, istri Dio Novandra Wibawa itu langsung menjalani pemulihan intensif di Tanah Air.

Beberapa kali pemain bertinggi badan 185 cm itu harus menjalani penyedotan cairan yang ada di bagian lututnya.

Bank Jatim belum pasti bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada final four Livoli Divisi Utama 2025 mendatang

TAGS   Megawati Hangestri Pertiwi  PBVSI  Final Four Livoli  Bank Jatim 
