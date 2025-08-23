Bank Mandiri Ajak Anak Muda Dukung Ekonomi Sirkular lewat Mandiri Looping for Life – The Upcycle Spot

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik internasional LaLaLa Festival 2025 tidak hanya menghadirkan jajaran musisi papan atas dunia seperti Black Eyed Peas, Camila Cabello, LANY, hingga JVKE.

Tahun ini, ada sentuhan berbeda dengan hadirnya Bank Mandiri yang membawa program aktivasi berkonsep keberlanjutan bertajuk “Mandiri Looping for Life - The Upcycle Spot”.

VP Corporate Communication Bank Mandiri Dicky Kristanto menyebut sebagai official banking partner LaLaLa Festival 2025, Bank Mandiri tidak hanya memfasilitasi kemudahan transaksi digital bagi pengunjung, tetapi juga mempertegas konsistensi dalam menghadirkan nilai tambah lewat inovasi serta pengalaman gaya hidup yang relevan dengan generasi muda.

Berlokasi di booth Bank Mandiri di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 22–24 Agustus 2025, The Upcycle Spot menjadi salah satu daya tarik utama festival dengan menghadirkan live printing recycled merchandise.

Melalui transaksi menggunakan Livin’ by Mandiri atau penukaran Livin’ Poin, pengunjung dapat membuat merchandise ramah lingkungan berupa basic tote bag, headscarf, hingga bag charm dengan desain yang dapat dipersonalisasi sesuai preferensi.

Dicky mengatakan inisiatif ini juga menjadi sarana edukasi kreatif mengenai pentingnya ekonomi sirkular dengan konsep yang seru serta bisa dirasakan langsung oleh pengunjung. “Melalui Mandiri Looping for Life, Bank Mandiri mengedepankan sinergi gaya hidup anak muda dengan komitmen keberlanjutan. Aktivasi ini merupakan bagian dari akselerasi kami dalam mengedukasi publik mengenai ekonomi sirkular, sekaligus memperkenalkan kemudahan transaksi digital melalui Livin’ by Mandiri,” jelas Dicky dikutip, Sabtu (23/8).

Dia menambahkan pengunjung yang mengikuti aktivitas ini tidak hanya memperoleh merchandise eksklusif, tetapi juga pengalaman langsung menyaksikan proses art-working dari seniman lokal Liffi Wongso.

Setiap karya dapat langsung dipakai, diabadikan, hingga dibagikan di media sosial untuk menunjukkan dukungan terhadap gaya hidup berkelanjutan.