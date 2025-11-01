Bank Mandiri Akselerasi Industri Kopi Nasional Lewat Jacoweek 2025

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri terus berkomitmen mendorong akselerasi ekonomi berbasis kerakyatan serta memperkuat sinergi di sektor kreatif melalui dukungannya terhadap penyelenggaraan Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2025.

Ajang yang berlangsung di ICE BSD City, Hall 3-3A, pada 31 Oktober-2 November 2025 itu menjadi tonggak perayaan satu dekade geliat industri kopi nasional.

Mengusung tema “A Decade of Passion”, Jacoweek 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi seluruh pelaku ekosistem kopi Indonesia mulai dari petani, roaster, barista, pebisnis UMKM, hingga penikmat kopi untuk saling terhubung.

Melalui partisipasinya, bank berkode emiten BMRI itu menegaskan perannya dalam memperkuat sektor potensial yang mampu memperluas lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian rakyat.

“Industri kopi adalah salah satu sektor yang paling tangguh dan inovatif. Lewat Jakarta Coffee Week 2025, kami ingin memperkuat kolaborasi antara pelaku kopi dan layanan keuangan digital agar potensi kopi Indonesia, dari petani sampai penikmat, bisa terus berkembang di pasar nasional maupun global,” ujar SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo saat membuka acara di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (31/10).

Khusus 2025 ini, Bank Mandiri meluncurkan e-money edisi spesial Jakarta Coffee Week 2025 yang dapat dipesan secara online melalui fitur Sukha di super app Livin’ by Mandiri.

Baca Juga: Bank Mandiri Bakal Minta Tambahan Uang Titipan kepada Purbaya

Kartu edisi terbatas ini menjadi simbol kolaborasi antara dunia finansial dan gaya hidup kreatif, sekaligus sarana praktis untuk bertransaksi di lokasi acara.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga menghadirkan berbagai promo menarik sepanjang perhelatan Jacoweek 2025.