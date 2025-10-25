Bank Mandiri Bakal Minta Tambahan Uang Titipan kepada Purbaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan uang titipan dari pemerintah atau dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah mulai menampakan hasilya ke masyarakat, sehinga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri terus menunjukan tren positif.

Purbaya menjelaskan, saat ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengajukan tambahan dana kepadanya lantaran sudah menyerap penuh suntikan sebelumnya yang sebesar Rp 55 triliun.

“Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya (Bank) Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis yang Rp 55 triliun itu,” kata Purbaya dikutip Sabtu (25/10).

Purbaya mengaku bakal menggelontorkan lagi dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bila dorongannya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal.

Sejauh ini, Purbaya menilai injeksi dana itu berdampak positif terhadap gerak ekonomi, tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

“Perekonomian ini kelihatannya mulai bergeliat ya. Tapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang, kami dorong lagi,” tuturnya.

Sebagai catatan, BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

Purbaya menilai pertumbuhan kredit yang relatif moderat itu utamanya dipengaruhi kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu.