Bank Mandiri Berangkatkan 10 Ribu Pemudik Gratis, Sediakan 215 Bus

Kamis, 19 Maret 2026 – 02:29 WIB
Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10 ribu pemudik dalam rangka Program Mudik Bersama Gratis menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026.

jpnn.com - Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10 ribu pemudik dalam rangka Program Mudik Bersama Gratis menyambut Hari Raya Idulfitri 2026. 

Perseroan menyediakan 215 unit bus yang melayani rute perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra.

Penyelenggaraan mudik tahun ini dilakukan melalui kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara. 

Baca Juga:

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista menyatakan program mudik ini bagian dari wujud nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem sosial. 

“Kami berkomitmen memastikan para pemudik dapat meraih ketenangan dalam merayakan Idulfitri bersama keluarga, dengan kenyamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam perjalanan mereka,” ujar Adhika dalam prosesi pelepasan Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain mendukung kelancaran Lebaran, program ini selaras dengan semangat Ramadan Bank Mandiri tahun ini, Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan.

Baca Juga:

Adhika menambahkan melalui berbagai inisiatif sosial sepanjang Ramadan, Bank Mandiri ingin mempererat kebersamaan dan memperluas kontribusi. 

Hal tersebut dilakukan sesuai visi perusahaan dalam mengajak masyarakat memaknai bulan suci melalui aksi berbagi yang berdampak luas.

pemudik  mudik  Mudik Gratis  Bank Mandiri  Idulfitri  BUMN  Danantara 
