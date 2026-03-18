Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lewat Program Mudik Gratis

Rabu, 18 Maret 2026 – 18:45 WIB
Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10.000 pemudik secara bertahap, dengan menggunakan 215 unit bus yang melayani rute ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Idulfitri, Bank Mandiri kembali menghadirkan Program Mudik Bersama Gratis sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat nilai sosial dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Melalui program ini, Bank Mandiri menggelar rangkaian mudik bersama yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Itu sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan mudik gratis bagi masyarakat.

Baca Juga:

Pelaksanaan rangkaian mudik tahun ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara, sejalan dengan tema “Mudik Aman Berbagi Harapan 2026” sebagai payung program, dalam memperkuat sinergi ekosistem guna memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Pada tahun ini Bank Mandiri memberangkatkan lebih dari 10.000 pemudik secara bertahap, dengan menggunakan 215 unit bus yang melayani rute ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Manajemen Bank Mandiri melakukan pelepasan peserta di area Ring Road Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan program mudik ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem sosial serta mendukung perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
