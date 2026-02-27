Close Banner Apps JPNN.com
Bank Mandiri Berbagi Kebaikan di Bulan Ramadan, Beri Santunan Hingga Bukber Dengan Anak Yatim

Jumat, 27 Februari 2026 – 12:38 WIB
Bank Mandiri menggelar buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Jakarta Barat. Foto dok Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Gedung Nawasena, Jakarta Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang selaras dengan semangat 'Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan' dalam menghadirkan manfaat sosial berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menuturkan Ramadan merupakan momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkuat solidaritas sosial dan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung dan bernilai tambah bagi masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan aksi berbagi yang kami lakukan hari ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan keberkahan yang bermakna, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat di wilayah Region III/Jakarta 1,” ujar Henry.

Selain kegiatan buka puasa bersama, Bank Mandiri juga menyalurkan santunan kepada masyarakat sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai wujud nyata kepedulian sosial.

Secara keseluruhan, melalui program Mandiri Berbagi Kebaikan, Mandiri Group menyalurkan bantuan kepada lebih dari 114.000 penerima manfaat sepanjang bulan Ramadan.

Program ini menyasar yatim piatu, lansia, dhuafa, komunitas rentan, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Mandiri.

Dari total bantuan tersebut, Bank Mandiri Region III/Jakarta 1 menyalurkan 4.375 paket yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang/Banten hingga ke Serang/Cilegon.

