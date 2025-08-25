Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan OJK, Tegaskan Komitmen Akselerasi Inklusi Keuangan

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:01 WIB
Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan OJK, Tegaskan Komitmen Akselerasi Inklusi Keuangan
Bank Mandiri berperan aktif dalam program literasi yang menjangkau sekolah, komunitas, hingga pelosok daerah. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan posisinya sebagai agen pembangunan nasional dengan meraih empat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Capaian tersebut menjadi bukti sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan, serta masyarakat dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di tanah air.

Empat penghargaan yang diborong Bank Mandiri meliputi Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik dalam rangka Hari Indonesia Menabung, Kategori Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Implementasi KEJAR Terbaik, salah satu PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, dan salah satu PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Termasif.

Adapun, penghargaan tersebut dihadiri dan diterima secara langsung oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan (Diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (22/8).

Prestasi tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi finansial menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat.

Melalui program Mandiri Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Bank Mandiri mendorong lahirnya generasi yang cerdas finansial sejak dini.

Hingga Juni 2025, jumlah rekening Simpel mencapai lebih dari 2,8 juta rekening, tumbuh 15,27 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Lebih lanjut, SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha turut menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan tersebut.

Bank Mandiri memborong 4 penghargaan dari OJK pada Peringatan Hari Indonesia Menabung 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta

TAGS   Bank Mandiri  Penghargaan  OJK  Otoritas Jasa Keuangan  Inklusi keuangan  Hari Indonesia Menabung  Mandiri Tabungan Simpel  Ekonomi  solusi finansial 
