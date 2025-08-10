Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Borong 6 Penghargaan Internasional Berkat Inovasi Layani Kebutuhan Nasabah

Minggu, 10 Agustus 2025 – 16:45 WIB
Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah global lewat raihan 6 penghargaan internasional dari ajang bergengsi The Digital Banker – Global Transaction Banking Innovation Awards 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk berinovasi dalam memberikan layanan keuangan dan gaya hidup nasabah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Melalui transformasi digital, bank bersandi saham BMRI telah menyediakan tiga solusi andalan SuperApp Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel, SuperPlatform Kopra by Mandiri bagi nasabah pebisnis hingga wholesale, dan Livin’ Merchant bagi pelaku UMKM.

Senior Vice President (SVP) Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo menyampaikan inovasi merupakan bagian strategis Bank Mandiri dalam menghadirkan end-to-end digital ecosystem yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan, sehingga memberikan pengalaman yang lebih unggul bagi nasabah wholesale, pebisnis, UMKM hingga ritel.

Langkah strategis Bank Mandiri ini sejalan dengan semangat HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.

“Solusi tersebut berhasil menjadi pilihan utama nasabah terbukti dari volume transaksi Kopra by Mandiri melonjak 13 persen year on year (yoy) menjadi 583 juta transaksi dengan nilai transaksi tumbuh 19 persen yoy menjadi lebih dari Rp 10 ribu triliun per Mei 2025," kata BD Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Minggu (10/8).

Tak hanya itu, lanjut dia, Livin’ Merchant semakin diandalkan oleh pelaku bisnis dengan pertumbuhan pengguna terdaftar 13 persen yoy menjadi 2,7 juta pengguna.

Sementara itu, pengguna terdaftar Livin’ by Mandiri berhasil tumbuh 24 persen year on year menjadi 31,6 juta pengguna per Mei 2025.

