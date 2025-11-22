Bank Mandiri Buka Livin’ Fest 2025 di Balikpapan, Perkuat UMKM dan Industri Kreatif

jpnn.com, BALIKPAPAN - Bank Mandiri resmi membuka rangkaian Livin’ Fest 2025 Balikpapan, Kamis (20/11).

Livin’ Fest 2025 Balikpapan merupakan festival kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat peran UMKM, industri kreatif, dan inovasi layanan keuangan digital di Kalimantan.

Digelar pada 20-23 November 2025 di Kompleks Balikpapan Superblock (BSB), acara ini menjadi panggung besar bagi pelaku usaha lokal sekaligus ruang interaksi publik yang menghadirkan berbagai layanan finansial dan hiburan dalam satu ekosistem.

Regional CEO Bank Mandiri Region IX/Kalimantan Agus Kurniawan, menyampaikan Livin’ Fest Balikpapan menghadirkan 176 tenant dari beragam sektor unggulan, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini.

Zona UMKM binaan Bank Mandiri juga turut menampilkan berbagai produk lokal yang menjadi kebanggaan Kalimantan.

Selain itu, Bank Mandiri menghadirkan Government Hub, sebuah area layanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen dan administrasi penting, seperti paspor, SIM, layanan kependudukan digital, perpajakan, dan berbagai layanan pemerintah lainnya.

“Livin’ Fest adalah ruang sinergi tempat masyarakat, pelaku usaha, dan industri kreatif bisa bertumbuh bersama. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri di Kalimantan memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Agus Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Sinergi ini semakin kaya dengan kolaborasi bersama sejumlah event kreatif nasional, seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, FnB, hingga pameran elektronik dan lifestyle, membuat Livin’ Fest tampil lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban Kalimantan.