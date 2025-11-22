Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Buka Livin’ Fest 2025 di Balikpapan, Perkuat UMKM dan Industri Kreatif

Sabtu, 22 November 2025 – 14:05 WIB
Bank Mandiri Buka Livin’ Fest 2025 di Balikpapan, Perkuat UMKM dan Industri Kreatif - JPNN.COM
Bank Mandiri resmi membuka rangkaian Livin’ Fest 2025 Balikpapan, Kamis (20/11). Acara tersebut berlangsung di Kompleks Balikpapan Superblock (BSB) pada 20-23 November 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, BALIKPAPAN - Bank Mandiri resmi membuka rangkaian Livin’ Fest 2025 Balikpapan, Kamis (20/11).

Livin’ Fest 2025 Balikpapan merupakan festival kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat peran UMKM, industri kreatif, dan inovasi layanan keuangan digital di Kalimantan.

Digelar pada 20-23 November 2025 di Kompleks Balikpapan Superblock (BSB), acara ini menjadi panggung besar bagi pelaku usaha lokal sekaligus ruang interaksi publik yang menghadirkan berbagai layanan finansial dan hiburan dalam satu ekosistem.

Baca Juga:

Regional CEO Bank Mandiri Region IX/Kalimantan Agus Kurniawan, menyampaikan Livin’ Fest Balikpapan menghadirkan 176 tenant dari beragam sektor unggulan, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini.

Zona UMKM binaan Bank Mandiri juga turut menampilkan berbagai produk lokal yang menjadi kebanggaan Kalimantan.

Selain itu, Bank Mandiri menghadirkan Government Hub, sebuah area layanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses dokumen dan administrasi penting, seperti paspor, SIM, layanan kependudukan digital, perpajakan, dan berbagai layanan pemerintah lainnya.

Baca Juga:

“Livin’ Fest adalah ruang sinergi tempat masyarakat, pelaku usaha, dan industri kreatif bisa bertumbuh bersama. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri di Kalimantan memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Agus Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Sinergi ini semakin kaya dengan kolaborasi bersama sejumlah event kreatif nasional, seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, FnB, hingga pameran elektronik dan lifestyle, membuat Livin’ Fest tampil lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban Kalimantan.

Bank Mandiri resmi membuka rangkaian Livin’ Fest 2025 Balikpapan yang berlangsung di Kompleks Balikpapan Superblock (BSB) pada 20-23 November 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  Livin Fest  Balikpapan  UMKM  industri kreatif  keuangan digital 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp