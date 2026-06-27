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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Catat Kinerja Positif Pada Mei 2026, Bisnis Berkelanjutan Jadi Kunci

Sabtu, 27 Juni 2026 – 11:37 WIB
Bank Mandiri Catat Kinerja Positif Pada Mei 2026, Bisnis Berkelanjutan Jadi Kunci - JPNN.COM
Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp23,3 triliun selama Januari-Mei 2026. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp23,3 triliun selama Januari-Mei 2026.

Angka itu tumbuh 18,6 persen secara year-on-year (YoY) berdasarkan laporan keuangan bank only per 31 Mei 2026.

Tren pertumbuhan profitabilitas yang positif tersebut turut mendorong Return on Equity (ROE) Bank Mandiri terjaga stabil di kisaran 20 persen, di tengah kondisi makroekonomi global yang terus berkembang.

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Strategi bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan terus memperkuat fundamental Bank Mandiri dan menjadi motor penggerak pertumbuhan kinerja di berbagai lini.

Dengan fondasi tersebut, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing.

Hingga akhir Mei 2026, total aset bank only Bank Mandiri tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen dibandingkan periode yang sama.

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Pertumbuhan itu mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara efektif dan produktif.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari fungsi intermediasi yang terus menunjukkan tren positif.

Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp23,3 triliun selama Januari-Mei 2026. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   Bank Mandiri  bisnis berkelanjutan  kinerja  UMKM 
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