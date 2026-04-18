Bank Mandiri Cetak Prestasi Global, Dinilai Terbaik di Indonesia Versi TIME

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menegaskan posisinya sebagai institusi keuangan terdepan melalui keberhasilannya mempertahankan pengakuan sebagai salah satu perusahaan terbaik di kawasan Asia-Pasifik.

Pengakuan tersebut diberikan melalui pemeringkatan Asia-Pacific’s Best Companies 2026 yang dirilis oleh TIME bekerja sama dengan Statista.

Berdasarkan penilaian Times Asia-Pacific's Best Companies of 2026, Bank Mandiri tercatat sebagai perusahaan Indonesia dengan peringkat tertinggi, mengungguli 18 perusahaan Indonesia lainnya dengan skor 85,91.

Capaian itu merupakan hasil penilaian atas tiga pilar utama yang mencakup kepuasan karyawan (employee satisfaction), kinerja keuangan (financial performance), serta transparansi keberlanjutan (sustainability transparency).

Pengakuan dari TIME ini melanjutkan capaian positif Bank Mandiri pada tahun sebelumnya dalam daftar perusahaan terbaik di kawasan Asia Pasifik, sekaligus mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga kinerja di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Hal ini menunjukkan efektivitas strategi jangka panjang serta ketahanan model bisnis dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan capaian positif ini merupakan buah dari strategi penguatan fundamental bisnis yang dijalankan secara konsisten oleh perseroan.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan efektivitas dari sinergi yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.