JPNN.com - Ekonomi - Properti

Bank Mandiri dan Kementerian PKP Sosialisasikan KPP Program 3 Juta Rumah di Tangerang

Jumat, 21 November 2025 – 13:09 WIB
Bank Mandiri dan Kementerian PKP Sosialisasikan KPP Program 3 Juta Rumah di Tangerang - JPNN.COM
Bank Mandiri bersinergi dengan Kementerian PKP menyelenggarakan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan bagi pelaku usaha sektor perumahan, selaras dengan target Program 3 Juta Rumah dalam periode RPJMN 2025–2029 di Tangerang, Kamis (20/11). Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan bagi pelaku usaha sektor perumahan, selaras dengan target Program 3 Juta Rumah dalam periode RPJMN 2025–2029.

Bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi tersebut berlangsung di Tangerang pada Kamis (20/11) dan diikuti lebih dari 875 peserta dari industri perumahan.

Perinciannya lebih dari 315 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 260 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional.

Melalui pertemuan tersebut, bank berlogo pita emas ini menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah.

Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

Bank Mandiri mengakselerasi program 3 juta rumah melalui sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Tangerang bersinergi dengan Kementerian PKP

TAGS   Bank Mandiri  Program 3 Juta Rumah  Kementerian PKP  Kredit Program Perumahan  perumahan  Rumah  kredit  UMKM  agunan 
