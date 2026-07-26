Bank Mandiri dan MTI Perkuat Kepemimpinan Perempuan Lewat Srikandi YOKKE

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri bersama PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI/YOKKE) memperkuat ekosistem kepemimpinan perempuan melalui pengembangan budaya kerja yang inklusif, peningkatan kompetensi, serta dukungan terhadap keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Komunitas Srikandi YOKKE yang berlangsung bersamaan dengan diskusi publik bertajuk “Empowering Women to Grow, Lead, and Thrive” di Jakarta.

Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan MTI terhadap program Srikandi Mandiri, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk membantu perempuan belajar, berkembang, memperluas jejaring, dan mengambil peran kepemimpinan.

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Diskusi tersebut menghadirkan Senior Vice President Human Capital Reward & Remuneration Bank Mandiri Votivia Mardinna, CEO MTI Sylvia Novieta, Chief Human Capital Officer AXA Mandiri Financial Services Elisabeth Evaty Dewi, Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Pemasaran dan Infrastruktur Kementerian Ekonomi Kreatif Septriana Tangkary, serta psikolog Sandra Handayani.

CEO MTI Sylvia Novieta mengatakan kepemimpinan di tengah perubahan yang cepat membutuhkan kemampuan beradaptasi, melihat peluang, dan menetapkan prioritas secara bijaksana.

“Pemimpin bukan hanya dituntut menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu melihat peluang di balik setiap perubahan. Kuncinya adalah berani mengambil kesempatan, beradaptasi, dan menetapkan prioritas agar dapat memberikan dampak terbaik bagi organisasi tanpa kehilangan makna peran di keluarga,” ujar Sylvia, Minggu (26/7).

Ia juga mendorong perempuan agar tidak ragu mengambil kesempatan untuk memimpin. Menurutnya, makin banyak organisasi yang mengedepankan kompetensi dibandingkan gender dalam menilai dan mengembangkan talenta.

“Ketika kita percaya pada kemampuan diri sendiri dan berani mengambil peluang, ruang untuk berkembang akan semakin terbuka,” tambahnya.