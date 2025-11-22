Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Transaction Bank Versi Euromoney 2025

Sabtu, 22 November 2025 – 13:24 WIB
Bank Mandiri Dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Transaction Bank Versi Euromoney 2025 - JPNN.COM
Bank Mandiri dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Transaction Bank di ajang Euromoney Transaction Banking Awards 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - ank Mandiri terus mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui percepatan transformasi digital secara berkesinambungan.

Fokus pengembangan layanan digital ini menjadi fondasi utama bagi perseroan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari ritel, UMKM, hingga korporasi berskala besar.

Transformasi digital tersebut mendorong Bank Mandiri menjadi pemimpin industri dalam transaksi keuangan berbasis digital.

Baca Juga:

Tiga solusi utama mulai dari Livin’ by Mandiri, Livin’ Merchant, dan Kopra by Mandiri, kini menjadi closed-loop ecosystem yang saling terintegrasi, menghadirkan pengalaman layanan finansial yang menyeluruh bagi nasabah.

Senior Vice President (SVP) Digital Wholesale Banking Bank Mandiri Yohan Sugiono menyatakan platform Kopra by Mandiri berhasil mengelola nilai transaksi lebih dari Rp 22 ribu triliun hingga Oktober 2025, tumbuh 22 persen year on year (YoY) dengan volume transaksi mencapai 1,2 miliar transaksi yang mengalami peningkatan 14 persen year on year (YoY).

Fitur-fitur unggulan seperti bulk payment hingga 50 ribu transaksi, personalisasi biller industri, serta monitoring real-time untuk Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi menjadi diferensiasi utama yang meningkatkan efisiensi bisnis nasabah.

Baca Juga:

Sedangkan layanan Livin’ by Mandiri telah digunakan oleh 35,8 juta pengguna meningkat 27 persen YoY hingga Oktober 2025.

Super app dari bank bersandi saham BMRI ini telah memproses nilai transaksi mencapai Rp 3.620 triliun, naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dominasi transaksi digital, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Transaction Bank di ajang Euromoney Transaction Banking Awards 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  transaksi digital  Euromoney  keuangan  digital  Livin by Mandiri  Penghargaan 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp