Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025 di Palembang, Sinergikan UMKM & Industri Kreatif

jpnn.com, PALEMBANG - Bank Mandiri resmi membuka Livin’ Fest 2025 di Palembang, ajang kolaborasi besar yang menjadi persembahan spesial bagi nasabah setia bank berkode emiten BMRI ini.

Digelar pada 13-16 November 2025 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) dan Palembang Icon, festival ini mempertemukan pelaku UMKM, industri kreatif, dan inovasi finansial dalam satu ekosistem inklusif yang mencerminkan akselerasi, sinergi, dan komitmen Bank Mandiri dalam memajukan perekonomian nasional.

Mengusung tema 'Sinergi Majukan Negeri', Livin’ Fest 2025 hadir sebagai bagian dari gerakan mendorong ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi yang menghasilkan nilai tambah.

Regional CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera 2 Ade Arief Mochtar menyebut lebih dari 140 tenant UMKM ikut berpartisipasi, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, hingga kecantikan dan gaya hidup kekinian.

Terdapat pula zona UMKM binaan Bank Mandiri yang menampilkan produk unggulan lokal, serta Government Hub yang membuka akses cepat ke berbagai layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, perpajakan, dan administrasi kependudukan digital.

“Livin’ Fest adalah ruang kolaborasi tempat masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif bisa bertumbuh bersama. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri benar-benar memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal,” kata Ade dalam seremoni pembukaan Livin’ Fest 2025 di Palembang, Kamis (13/11).

Festival ini juga mempersembahkan kolaborasi menarik dengan sejumlah event nasional seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, hingga Perfume POP Market, menjadikan Livin’ Fest tampil segar, kreatif, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat urban.

Untuk menambah semarak perayaan, Bank Mandiri menyiapkan berbagai promo menarik melalui program 'Raffle Bagi-Bagi 27 Hadiah' dengan hadiah utama Vespa Primavera S.150 i-Get ABS, iPhone 16, serta saldo tabungan senilai Rp1 juta untuk 25 pemenang.