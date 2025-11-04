Bank Mandiri Gelar Livin’ Fest 2025, Hadirkan 140 Tenant Hingga Promo Spesial

jpnn.com, PALEMBANG - Bank Mandiri akan menggelar event Livin' Fest 2025 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) 0ada 13-16 November 2025.

Ajang itu digelar untuk merayarakan hari ulang tahun ke-27 Bank Mandiri.

Acara tersebut menampilkan semangat sinergi antara pelaku UMKM, industri kreatif, dan inovasi finansial dalam satu wadah yang inklusif.



Dengan mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, Livin’ Fest bukan sekadar pesta hiburan, melainkan juga gerakan ekonomi rakyat.

Lebih dari 140 tenant UMKM ikut ambil bagian, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, hingga kecantikan dan gaya hidup kekinian.

Ada pula zona UMKM binaan Bank Mandiri yang menampilkan produk unggulan lokal, serta Government Hub yang membuka akses cepat ke berbagai layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, perpajakan, hingga administrasi kependudukan digital.



Regional CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera 2 Ade Arief Mochtar mengatakan Livin’ Fest adalah ruang kolaborasi tempat masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif bisa bertumbuh bersama.

"Kami ingin kehadiran Bank Mandiri benar-benar memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal,” ujar Ade Arief dalam keterangan resminya, Selasa (4/11).



Acara ini juga menghadirkan warna baru lewat kolaborasi dengan sejumlah event nasional seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, hingga Perfume POP Market, yang menjadikan Livin’ Fest terasa lebih segar dan relevan bagi masyarakat urban.



Bank Mandiri menyiapkan program “Raffle Bagi-Bagi 27 Hadiah” berhadiah Vespa Primavera S.150 i-Get ABS, iPhone 16, dan saldo tabungan Rp 1 juta untuk 25 pemenang.

Pengunjung yang bertransaksi menggunakan QR Livin’, kartu debit, atau kartu kredit Mandiri juga bisa menikmati promo hemat hingga Rp270 ribu di seluruh tenant.



Dari sisi layanan finansial, program Mandiri KPR dan Mandiri Auto “HUT Mandiri Semua Hepi” menawarkan cashback hingga Rp 2,7 juta, sedangkan pembukaan Tabungan Multicurrency memberikan kesempatan memenangkan hadiah liburan ke Jepang.

Lebih dari 18 pengembang properti seperti Sinar Mas Land dan Citra Grand City, serta 13 dealer otomotif termasuk BMW, Toyota, Honda, BYD, dan AION ikut meramaikan dengan fasilitas test drive untuk pengunjung.



Semua layanan itu terintegrasi dalam aplikasi Livin’ by Mandiri, yang kini menjadi tulang punggung digital bank berlogo pita emas ini.