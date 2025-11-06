Bank Mandiri Hadirkan Manfaat Bagi 60 Ribu Masyarakat Indonesia Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri dalam semangat Sinergi Majukan Negeri' memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Mengusung tema besar “Sinergi Majukan Negeri”, bank bersandi saham BMRI ini melaksanakan empat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara nasional yakni Pasar Murah Mandiri, Mandiri Bakti Kesehatan, Aksi Bersih Mandiri, dan Mandiri Peduli Sekolah.

Rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang September hingga Oktober 2025 ini telah menjangkau lebih dari 60 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, melibatkan ribuan karyawan Bank Mandiri (Mandirian) serta berbagai mitra strategis seperti rumah sakit daerah, pelaku UMKM, hingga komunitas lingkungan.

Baca Juga: Bank Mandiri Memperkuat Komitmen ESG Lewat Kinerja Keberlanjutan yang Solid

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan Bank Mandiri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas akses pendidikan, memperkuat kesehatan, serta membangun daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menjelaskan seluruh kegiatan ini tidak hanya dikoordinasikan di tingkat korporasi, tetapi juga melibatkan ribuan karyawan Bank Mandiri (Mandirian) baik di kantor pusat maupun 12 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Para Mandirian berperan aktif mulai dari tahap persiapan, pendistribusian bantuan, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Partisipasi Mandirian ini menjadi bukti bahwa budaya kepedulian sosial telah menjadi bagian dari setiap individu Bank Mandiri. Sinergi antara perusahaan dan karyawan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan memperkuat nilai-nilai keberlanjutan di lingkungan kerja,’ ujarnya.

Lanjutnya, rangkaian kegiatan TJSL tahun ini mencerminkan komitmen kuat Bank Mandiri untuk terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia.