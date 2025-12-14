Bank Mandiri Kembali Menyalurkan Bantuan Bencana di 3 Titik di Sumatra Utara

jpnn.com, SIBOLGA - Bank Mandiri kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat terdampak bencana dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aktif dan berkelanjutan di wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

Terbaru, Bank Mandiri menyalurkan bantuan bencana ke tiga titik utama terdampak, yakni Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga melalui posko-posko bencana.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, aparat setempat, serta relawan karyawan Bank Mandiri atau Mandirian, guna memastikan bantuan diterima masyarakat secara tepat sasaran.

Vice President Bank Mandiri Rachmad Hidayat Lubis menjelaskan bantuan yang disalurkan kali ini mencapai 5 ribu paket yang terdiri dari kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, serta obat-obatan untuk mendukung kondisi kesehatan warga terdampak.

Rachmad mengungkapkan penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari upaya rutin Bank Mandiri dalam merespons bencana di berbagai daerah.

"Untuk Sumatra Utara, kami menyalurkan lima ribu paket bantuan ke Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan di daerah,” ujar Rachmad dalam keterangan resmi, Minggu (14/12).

Dia menambahkan, kehadiran Bank Mandiri di lokasi bencana juga difokuskan pada akselerasi distribusi agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.