Bank Mandiri Kembali Meraih 'Best Bank in Indonesia', Tiga Tahun Beruntun versi Euromoney

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali meraih prestasi dengan mempertahankan gelar Best Bank in Indonesia dari ajang bergengsi Euromoney Award for Excellence 2025.

Penghargaan itu merupakan tahun ketiga berturut-turut bank bersandi saham BMRI itu menyabet penghargaan tersebut.

Predikat itu mempertegas sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, serta masyarakat dalam mendorong akselerasi perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Bank Mandiri dalam menunjukkan kinerja keuangan yang solid, ditopang pertumbuhan aset yang kuat, penguatan ekosistem bisnis, serta inovasi digital yang masif dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini tercermin dari kinerja konsolidasi Bank Mandiri hingga Mei 2025, yang berhasil mencatat pertumbuhan kredit sebesar 13,4 persen year on year (yoy) menjadi Rp 1.682,6 triliun.

Pertumbuhan kredit ini tercatat lebih tinggi dibandingkan industri yang sebesar 8,4 persen.

Baca Juga: Arizona IndoFest 2025 Momentum Sinergi Bank Mandiri dengan Diaspora RI di AS

Kredit korporasi menjadi kontributor utama dengan total Rp606 triliun, tumbuh 13,6 persen yoy. Bank Mandiri juga berhasil memanfaatkan ekosistem korporasi untuk memperluas penetrasi ke segmen UMKM, dengan kredit mencapai Rp 35 triliun, tumbuh 10,2 persen yoy, serta ke segmen commercial yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 20,6persen yoy menjadi Rp 304 triliun.

Kinerja solid ini ditopang oleh kualitas aset yang tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 1,22persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Sejalan dengan itu, rasio biaya kredit atau cost of credit stabil di level 0,92 persen.