Bank Mandiri Luncurkan Kartu Debit & Kartu Kredit Metal Eksklusif bagi Nasabah Private Banking

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali mempertegas komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan pengelolaan dana nasabah.

Konkretnya, bank bersandi saham BMRI ini melalui peluncuran kartu debit dan kartu kredit berbahan metal eksklusif untuk nasabah Mandiri Private.

Inovasi ini menjadi bagian dari penguatan yang terintegrasi dalam satu sinergi ekosistem layanan premium, menghadirkan solusi finansial komprehensif bagi kebutuhan nasabah sebagai individu dan bisnis nasabah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menyampaikan inovasi ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada nasabah Private Banking yang telah mempercayakan pengelolaan dananya kepada Bank Mandiri.

“Kami memahami nasabah Private Banking membutuhkan lebih dari sekadar produk perbankan. Mereka membutuhkan akses, keamanan, fleksibilitas, dan privilege dalam satu ekosistem yang terintegrasi," kata Henry Panjaitan dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3).

Dia menyampaikan peluncuran kartu debit dan kartu kredit metal ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam mendampingi perjalanan wealth creation dan wealth preservation lintas generasi untuk menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas nasabah.

Kartu metal ini dirancang dengan desain elegan bernuansa heritage Indonesia, merefleksikan nilai kepemimpinan dan legacy lintas generasi yang identik dengan karakter nasabah Mandiri Private.

Tidak hanya sekedar alat pembayaran, kartu ini menjadi representasi identitas, akses global, dan simbol eksklusivitas dalam setiap transaksi.