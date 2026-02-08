Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Memperkuat Ekosistem PMI dan Diaspora Lewat Mandiri Sahabatku 2026

Minggu, 08 Februari 2026 – 19:33 WIB
Bank Mandiri Memperkuat Ekosistem PMI dan Diaspora Lewat Mandiri Sahabatku 2026 - JPNN.COM
Bank Mandiri menyelenggarakan Apresiasi dan Kick Off Program Mandiri Sahabatku 2026 yang digelar di Hong Kong sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi PMI & Diaspora. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, HONG KONG - Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi ekonomi kerakyatan berbasis ekosistem pekerja migran Indonesia (PMI) serta diaspora.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Apresiasi dan Kick Off Program Mandiri Sahabatku 2026 yang digelar di Hong Kong sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi PMI & Diaspora.

Kegiatan ini menjadi puncak perayaan atas capaian pembinaan sebanyak lebih dari 2.400 PMI dan Diaspora di sepanjang 2025 sekaligus momentum akselerasi dimulainya kurikulum pemberdayaan Mandiri Sahabatku tahun 2026 yang semakin adaptif terhadap transformasi digital.

Bank Mandiri Memperkuat Ekosistem PMI dan Diaspora Lewat Mandiri Sahabatku 2026

Acara ini turut dihadiri SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Dadang Ramadhan P., Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Hartanto Subolo, Direktur Urusan Diaspora Kementerian Luar Negeri Devdy Risa, serta Acting Konsulat Jenderal RI Hong Kong Fithonatul Mar’ati.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi lintas institusi dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan PMI & Diaspora yang unggul dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Dadang Ramadhan P. menegaskan Mandiri Sahabatku merupakan wujud nyata dari semangat Mandiri Untuk Negeri terhadap PMI & Diaspora Indonesia di luar sana.

Dia menyampaikan program ini berfokus pada transformasi pola pikir PMI & Diaspora agar mampu menjadi pelaku usaha mandiri yang siap berkontribusi bagi perekonomian nasional sepulang ke tanah air.

Bank Mandiri memperkuat ekosistem PMI dan Diaspora lewat penyelenggaraan Apresiasi dan Kick Off Program Mandiri Sahabatku 2026 yang digelar di Hong Kong

TAGS   Bank Mandiri  Mandiri Sahabatku  Pekerja Migran Indonesia  PMI  Diaspora  Ekonomi Kerakyatan 
