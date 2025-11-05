Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Memperkuat Komitmen ESG Lewat Kinerja Keberlanjutan yang Solid

Rabu, 05 November 2025 – 12:37 WIB
Bank Mandiri Memperkuat Komitmen ESG Lewat Kinerja Keberlanjutan yang Solid
Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus memperkuat komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan melalui penerapan prinsip Enviromental, Social, and Governance (ESG).

Diketahui, terdapat tiga pilar dalam framework ESG Bank Mandiri, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation dan Sustainability Beyond Banking.

Bank Mandiri mencatatkan kinerja pembiayaan berkelanjutan yang solid.

Pada pilar Sustainable Banking, portofolio pembiayaan mencapai Rp 310 triliun atau tumbuh 8,7 persen pada kuartal III 2025 dibandingkan posisi Rp 285 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perinciannya, pembiayaan hijau atau green portofolio menyentuh angka Rp 159 triliun atau naik 12 persen secara year on year (YoY) yang menjadikan Bank Mandiri menguasai lebih dari 35 persen pangsa pasar dari bank besar nasional lainnya.

Sementara itu, portofolio sosial mencapai Rp 151 triliun atau tumbuh 5,3 persen dengan pembiayaan UMKM yang menjadi penyangga utama.

Pada pilar Sustainable Operation, bank berkode saham BMRI ini terus memperkuat proses operasional yang ramah lingkungan dengan menargetkan Net Zero Emission Operasional pada tahun 2030.

Upaya ini diwujukan melalui berbagai inisiatif seperti optimalisai green building, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, pemasangan charging station, hingga pemanfaatan panel surya.

Bank Mandiri mencatatkan kinerja pembiayaan yang solid yang memperkuat komitmennya terhadap penerapan ESG

TAGS   Bank Mandiri  ESG  ekonomi keberlanjutan  pembiayaan  BMRI  UMKM  pelaku usaha  livin mandiri 
