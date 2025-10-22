Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Pacu Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Lewat Mandiri Mikro Fest 2025

Rabu, 22 Oktober 2025 – 20:18 WIB
Bank Mandiri Pacu Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Lewat Mandiri Mikro Fest 2025 - JPNN.COM
Bank Mandiri menggelar Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025 yang merupakan program kolaboratif yang digagas untuk mempercepat pertumbuhan pelaku usaha mikro dari hulu hingga hilir. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan, bank bersandi saham BMRI ini turut berkomitmen untuk mengakselerasi pelaku usaha mikro naik kelas melalui berbagai program pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Konkretnya, bank berlogo pita emas ini menggelar Mandiri Mikro Fest (MMF) 2025 yang merupakan program kolaboratif yang digagas untuk mempercepat pertumbuhan pelaku usaha mikro dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

SVP Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan menyatakan program ini berlangsung di tiga kota besar yaitu Medan, Surabaya, dan Jakarta.

Bayu mengatakan Bank Mandiri sebagai agen pembangunan berkomitmen tidak hanya menjadi penyedia pembiayaan, tetapi juga mitra strategis yang mendampingi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas, tangguh, dan berdaya saing.

"Dengan semangat Sinergi Majukan Negeri, kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan untuk berkembang, memperluas lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor produktif nasional,” ujar Bayu dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Baca Juga:

Langkah ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas pembangunan nasional.

Melalui MMF 2025, Bank Mandiri tidak hanya menghadirkan solusi pembiayaan, tetapi juga ekosistem pendukung yang memperkuat daya saing sehingga UMKM siap untuk naik kelas.

Bank Mandiri menggelar Mandiri Mikro Fest 2025 yang merupakan program kolaboratif untuk mempercepat pertumbuhan pelaku usaha mikro dari hulu hingga hilir

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  Mandiri Mikro Fest  MMF 2025  Ekonomi Kerakyatan  pelaku usaha  pelaku usaha mikro  UMKM 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp