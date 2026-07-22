Bank Mandiri Perkokoh Tata Kelola demi Keandalan Ekosistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri berkomitmen dalam menjaga keandalan layanan digital perbankan sebagai bagian dari semangat Melayani Sepenuh Hati.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perusahaan dan ketahanan siber yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, perseroan mengimplementasikan Bank Mandiri Cyber Resilience Framework, sebuah pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek operasional, perlindungan sistem, serta penguatan tata kelola dan kesadaran keamanan informasi di seluruh tingkatan organisasi.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista mengatakan perkembangan layanan perbankan digital menuntut perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan inovasi yang relevan, tetapi juga memastikan seluruh layanan didukung oleh tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Oleh karena itu, Bank Mandiri menerapkan sistem perlindungan berlapis di setiap kanal digital hingga untuk memastikan setiap akses dan transaksi tetap tervalidasi serta dalam kendali penuh nasabah.

“Keandalan layanan merupakan fondasi utama industri perbankan. Karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat tata kelola digital melalui pengelolaan risiko yang komprehensif, peningkatan kapabilitas keamanan siber, serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya.

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Implementasi nyata dari perlindungan berlapis tersebut hadir di berbagai platform digital andalan perseroan, Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, hingga Livin’ Merchant.

Pada Livin' by Mandiri, perlindungan diperkuat melalui fitur biometric login berbasis pengenalan wajah, smart protection untuk membatasi akses pada kondisi berisiko seperti saat menerima panggilan telepon, serta card control yang memungkinkan pengaturan PIN dan pemblokiran kartu langsung melalui aplikasi.