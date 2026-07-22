Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Perkokoh Tata Kelola demi Keandalan Ekosistem Digital

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:57 WIB
Bank Mandiri Perkokoh Tata Kelola demi Keandalan Ekosistem Digital - JPNN.COM
Bank Mandiri berkomitmen dalam menjaga keandalan layanan digital perbankan sebagai bagian dari semangat Melayani Sepenuh Hati. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri berkomitmen dalam menjaga keandalan layanan digital perbankan sebagai bagian dari semangat Melayani Sepenuh Hati.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola perusahaan dan ketahanan siber yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, perseroan mengimplementasikan Bank Mandiri Cyber Resilience Framework, sebuah pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek operasional, perlindungan sistem, serta penguatan tata kelola dan kesadaran keamanan informasi di seluruh tingkatan organisasi.

Baca Juga:

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista mengatakan perkembangan layanan perbankan digital menuntut perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan inovasi yang relevan, tetapi juga memastikan seluruh layanan didukung oleh tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Oleh karena itu, Bank Mandiri menerapkan sistem perlindungan berlapis di setiap kanal digital hingga untuk memastikan setiap akses dan transaksi tetap tervalidasi serta dalam kendali penuh nasabah.

“Keandalan layanan merupakan fondasi utama industri perbankan. Karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat tata kelola digital melalui pengelolaan risiko yang komprehensif, peningkatan kapabilitas keamanan siber, serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya.

Baca Juga:

Implementasi nyata dari perlindungan berlapis tersebut hadir di berbagai platform digital andalan perseroan, Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, hingga Livin’ Merchant.

Pada Livin' by Mandiri, perlindungan diperkuat melalui fitur biometric login berbasis pengenalan wajah, smart protection untuk membatasi akses pada kondisi berisiko seperti saat menerima panggilan telepon, serta card control yang memungkinkan pengaturan PIN dan pemblokiran kartu langsung melalui aplikasi.

Bank Mandiri berkomitmen dalam menjaga keandalan layanan digital perbankan sebagai bagian dari semangat Melayani Sepenuh Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  ekosistem digital  perbangkan  Kata sandi 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp