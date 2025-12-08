Bank Mandiri Perkuat Ekonomi Kerakyatan Jabar Lewat Inklusi Keuangan & Pemberdayaan UMKM

jpnn.com, BANDUNG - Bank Mandiri semakin memantapkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Jawa Barat.

Melalui sinergi layanan finansial yang menyeluruh serta rangkaian program pemberdayaan masyarakat, bank berlogo pita emas ini terus menghadirkan kontribusi nyata bagi pelaku UMKM, komunitas desa, hingga sektor-sektor unggulan daerah.

Upaya ini sekaligus mencerminkan peran Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan yang berkelanjutan di wilayah dengan potensi ekonomi terbesar di Pulau Jawa tersebut.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat Nila Mayta Dwi Rihandjani menegaskan percepatan ekonomi rakyat merupakan fokus utama perseroan.

“Fokus kami adalah memastikan layanan Bank Mandiri benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini. Hal ini menjadi komitmen kami dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya di wilayah Jawa Barat,” ujar Nila dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12).

Terbukti, hingga akhir September 2025, Region VI Jawa Barat Bank Mandiri terus mencatat kinerja yang solid.

Pertumbuhan kredit tercatat naik 14,7 persen secara tahunan. Sementara dari sisi pendanaan, dana murah atau current account and saving account (CASA) naik 11,5 persen secara yoy, mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat.