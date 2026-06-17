Bank Mandiri Perkuat Pemberdayaan 28 Desa Lewat Program Mandiri Sahabat Desa

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Mandiri Sahabat Desa sebagai bagian dari rangkaian Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Bank Mandiri yang mengusung semangat untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi negeri.

Lewat inisiatif ini, perusahaan pelat merag itu menegaskan perannya yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

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Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan sebagai bagian dari semangat “Melangkah Bersama, Membangun Jogja”, program Mandiri Sahabat Desa dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Juni 2026 dengan menjangkau 28 desa yang berada di sepanjang rute MJM 2026.

Melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi, program ini berupaya menciptakan nilai tumbuh bagi masyarakat sekaligus memperkuat dampak keberlanjutan yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga desa.

“Mandiri Sahabat Desa merupakan implementasi nyata komitmen perseroan dalam menghadirkan akselerasi yang bertumbuh dan keunggulan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus berjalan beriringan dengan kemajuan masyarakat,” ujar Adhika dalam keterangan resmi pada Minggu (14/6).

Dia menambahkan melalui Mandiri Sahabat Desa, bank bersandi saham BMRI ini ingin memastikan bahwa kehadiran MJM tidak hanya menjadi ajang olahraga bertaraf internasional, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Yogyakarta.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif.