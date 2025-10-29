Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Bisnis

Bank Mandiri Pertegas Optimisme Bisnis Lewat Buyback Saham

Rabu, 29 Oktober 2025 – 16:23 WIB
Bank Mandiri Pertegas Optimisme Bisnis Lewat Buyback Saham
Bank Mandiri tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja pada sembilan bulan pertama 2025 di tengah fluktuasi ekonomi global. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja pada sembilan bulan pertama 2025 di tengah fluktuasi ekonomi global.

Berdasarkan laporan keuangan September 2025, bank berkode emiten BMRI itu mencatatkan laba bersih naik 1,84 persen secara bulanan atau month on month (MoM) menjadi Rp 4,14 triliun.

Pencapaian tersebut mencerminkan ketahanan bisnis dan efektivitas strategi pengelolaan pendapatan serta biaya yang dijalankan secara disiplin.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba didorong oleh peningkatan pendapatan non bunga (fee based income) yang terus menguat dengan kontribusi terhadap total pendapatan mencapai 32 persen. 

“Kami terus memperkuat fundamental keuangan yang berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendapatan, penguatan digital banking, serta efisiensi biaya yang terukur,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (29/10).

Bukan tanpa sebab, Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan pendapatan digital banking sebesar 11 persen MoM yang dikontribusikan oleh super app. Livin’ dan super platform KOPRA sementara pendapatan treasury tumbuh 10 persen.

Kedua sektor ini menjadi pendorong utama peningkatan fee-based income secara konsisten. 

Di samping itu, bank berlogo pita emas ini  juga memperluas sumber pendapatan yang bersifat berulang untuk memastikan kesinambungan profitabilitas di tengah perubahan dinamika ekonomi.

Bank Mandiri tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja pada sembilan bulan pertama 2025 di tengah fluktuasi ekonomi global.

