Bank Mandiri Resmi Buka Livin’ Fest 2025, Rayakan 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri

Kamis, 16 Oktober 2025 – 18:28 WIB
Bank Mandiri dalam semangat memperingati HUT ke-27 resmi membuka Livin’ Fest 2025 yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang mulai 16-19 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri dalam semangat memperingati HUT ke-27 resmi membuka Livin’ Fest 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang.

Festival berskala nasional ini menjadi wujud nyata sinergi antara sektor perbankan, sektor produktif, UMKM, dan industri kreatif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara yang berlangsung pada 16 sampai 19 Oktober 2025 ini menghadirkan lebih dari 500 tenant nasional dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, wastra kriya, kecantikan, otomotif, properti hingga gaya hidup terkini.

Adapun seusai pembukaan di NICE PIK 2, Livin’ Fest 2025 juga akan digelar di sembilan kota besar lainnya, yaitu Medan, Bandung, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Semarang, dan Jayapura.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan melalui Livin’ Fest, Bank Mandiri membangun ekosistem kolaboratif yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan pasar yang lebih luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas akses layanan finansial.

Menurut Hendry, Livin’ Fest bukan sekadar festival, tetapi wadah kolaborasi yang mempertemukan UMKM, pelaku industri kreatif, dan mitra usaha nasional dalam satu ekosistem.

"Melalui momentum HUT ke-27, kami ingin menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi seluruh kalangan,” ujar Henry saat membuka Livin’ Fest di NICE PIK 2, Tangerang, Kamis (16/10).

Bank Mandiri resmi membuka Livin’ Fest 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang

