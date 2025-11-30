Bank Mandiri Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat dukungan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Peristiwa ini mengakibatkan ribuan warga mengungsi dan sejumlah akses transportasi terganggu, sehingga diperlukan respons cepat untuk memastikan ketersediaan bantuan dasar bagi warga yang terdampak.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan melalui sinergi relawan Mandirian, Mandiri Amal Insani (MAI) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah setempat, TNI, Polri, dan aparat daerah lainnya, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 2.000 paket bantuan untuk mendukung kebutuhan warga di berbagai titik terdampak bencana.

Aksi cepat bank berlogo pita emas ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam mendampingi masyarakat di masa darurat.

“Kami bersama relawan Mandirian memperkuat sinergi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, dan Polri agar distribusi bantuan berlangsung cepat dan aman. Dalam kondisi darurat, koordinasi lintas-instansi menjadi kunci,” ujar Ossy, sapaan akrab Ashidiq dalam keterangan resminya, Minggu (30/11).

Adapun, bantuan mencakup kebutuhan pokok, perlengkapan tidur darurat, alat mandi, pelampung, serta peralatan kebersihan. Distribusi dilakukan melalui Banda Aceh, Sibolga, Medan, Nias, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan, Stabat, serta titik-titik lain yang memungkinkan dijangkau tim lapangan.

Di Sumatera Barat, bantuan diserahkan ke BPBD Padang, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam untuk mendukung dapur umum dan kebutuhan dasar penyintas.

“Beberapa jalur distribusi sempat terpengaruh kondisi cuaca, namun tim kami tetap memastikan proses penyaluran melalui rute alternatif dengan dukungan aparat daerah. Prioritas kami adalah memastikan warga terdampak menerima bantuan yang paling dibutuhkan,” lanjut Ossy.