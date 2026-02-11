Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Bank Mandiri Salurkan Bansos Rp 15,1 Triliun di 2025, Jangkau Lebih 7,45 Juta Penerima

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:42 WIB
Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah telah menyalurkan bansos sebesar Rp 15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan PKH sepanjang 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Per September 2025, ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur melalui Gini Ratio berada di level 0,363 atau turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

Pencapaian tersebut mencerminkan dampak positif kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah secara konsisten, termasuk melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Adapun, instrumen utama dalam kebijakan tersebut antara lain bantuan sosial dalam bentuk Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga prasejahtera secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan perlindungan sosial tersebut ditopang oleh peran lembaga keuangan dalam menyediakan sistem penyaluran yang andal, terintegrasi, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Sejalan dengan peran tersebut, sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri telah menyalurkan bansos sebesar Rp 15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan PKH sepanjang 2025.

Penyaluran bansos dilakukan secara periodik sepanjang 2025 sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Seluruh proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat dilakukan secara reguler melalui mekanisme yang terintegrasi guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Akselerasi ekonomi kerakyatan melalui penyaluran bansos, Bank Mandiri menyalurkan Rp 15,1 triliun yang menjangkau lebih 7,45 juta penerima sepanjang 2025

TAGS   Bank Mandiri  Bansos  Bantuan Sosial  Keluarga Penerima Manfaat  Ekonomi Kerakyatan  riduan 
