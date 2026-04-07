Bank Mandiri Taspen dan UGM Jalin Kerja Sama

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. dr. Ova Emilia di Kampus UGM, Yogyakarta, Jumat (10/4).

Langkah strategis ini bertujuan untuk mensinergikan layanan perbankan komprehensif dengan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mencetak talenta unggul bangsa.

Dalam sambutannya, Panji menyatakan kolaborasi ini merupakan wujud nyata konvergensi antara sektor perbankan dan lembaga pendidikan tinggi sebagai inkubator inovasi.

Kerja sama ini mencakup digitalisasi dan literasi keuangan, seperti memfasilitasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui sistem Virtual Account.

“Penandatanganan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung operasional UGM agar semakin efisien melalui solusi perbankan terintegrasi, sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi praktis di industri keuangan,” ujar Panji.

Panji menuturkan untuk mendapatkan bibit muda yang berkualitas, Bank Mandiri Taspen akan membuka kesempatan magang bagi mahasiswa UGM, termasuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Bahkan bagi pegawai Bank Mandiri Taspen, terbuka kemungkinan untuk melanjutkan studi di UGM, termasuk ke jenjang pascasarjana.