Bank Mandiri Taspen Gelar Aksi Peduli Lansia & Perayaan 17 Agustusan di Berbagai Kota

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri Taspen menggelar rangkaian kegiatan yang memadukan aksi sosial dan perayaan kebersamaan di sejumlah kota besar di Tanah Air dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Mengusung tema nasional 'Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', para pegawai mengenakan pakaian adat Nusantara dan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari lomba tradisional, pertunjukan seni, penampilan musik, hingga pembagian doorprize yang mempererat kebersamaan.

”Rangkaian acara ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bank Mandiri Taspen dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ikatan dengan nasabah dan antar pegawai," ujar Maswar Purnama, Plt. Direktur Utama Mandiri Taspen.

Harapannya, seluruh insan dan penerima manfaat bisa terus menjaga semangat, kesehatan, serta optimisme dalam menjalani kehidupan.

Lebih dari sekadar seremoni, momen ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga melanjutkan perjuangan di masa kini melalui karya nyata, pelayanan terbaik, dan kontribusi positif bagi bangsa.

Selain kemeriahan di kantor-kantornya, Bank Mandiri Taspen juga melangsungkan program sosial bertajuk Aksi Peduli Lansia dilaksanakan di Yogyakarta, Jakarta, dan Palembang, bekerja sama dengan panti werdha di kota-kota tersebut.

Agenda ini dirancang untuk berbagi kebahagiaan melalui beragam aktivitas seperti menyanyi lagu-lagu perjuangan bersama, dan makan bersama. Bank juga memberikan donasi berupa uang tunai.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyampaikan rasa kepedulian dan apresiasi kepada senior citizen yang telah memberikan teladan dan pengalaman berharga dalam kehidupan. Sementara itu, perayaan di lingkungan kerja menjadi ajang mempererat persaudaraan dan menanamkan kembali semangat kemerdekaan dalam setiap langkah kerja kami,” kata Errinto Pardede, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen.