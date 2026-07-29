Bank Mandiri Taspen Temui Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

jpnn.com, BANDUNG - Bank Mandiri Taspen bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk memperkenalkan lebih dekat peran strategisnya dalam menyalurkan berbagai manfaat program bagi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan para pensiunan.

Branch Manager TASPEN, Eko Andryanto Prakasa, mengatakan sinergi antara PT TASPEN, Bank Mandiri Taspen, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi bagian penting dalam memastikan layanan kepada peserta dan penerima manfaat terus berjalan optimal.

"Melalui kolaborasi yang erat dengan Bank Mandiri Taspen dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami ingin memastikan setiap peserta TASPEN memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat, dan tepat. Sinergi ini juga menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan manfaat program pensiun yang mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan para ASN serta pensiunan," ujar Eko.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Distribution Head IV Bank Mandiri Taspen, Bagus Ahmad Irawanto, menegaskan Bank Mandiri Taspen akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis PT TASPEN dalam memberikan layanan keuangan yang berorientasi pada kebutuhan pensiunan.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi para pensiunan. Pertemuan dengan Bapak Gubernur Jawa Barat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sehingga manfaat yang diterima para pensiunan tidak hanya berupa layanan keuangan, tetapi juga dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup mereka," kata Bagus.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan optimal bagi para pensiunan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

Ke depan, Bank Mandiri Taspen bersama PT TASPEN berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga manfaat program pensiun dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh peserta dan penerima manfaat.(chi/jpnn)