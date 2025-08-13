Bank Mandiri Wirausahakan Petani Kebumen demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:08 WIB

jpnn.com, KEBUMEN - Bank Mandiri berkomitmen menggerakkan perekonomian rakyat dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Oleh sebab itu, bank bersandi saham BMRI ini melakukan pemberdayaan petani dan penguatan sistem pertanian dari hulu ke hilir.

Melalui inisiatif Program Kewirausahaan Petani, Bank Mandiri memberdayakan petani dari hulu hingga hilir, sekaligus menghadirkan teknologi pertanian modern yang ramah lingkungan.

Dalam pilot project yang melibatkan 30 petani di Desa Gondanglegi, Kabupaten Kebumen, Bank Mandiri bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Tanam Bersama Pembinaan Petani Kebumen pada Rabu (13/8).

Program ini memberikan pendampingan dalam proses penanaman padi yang difokuskan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi produksi beras premium, sekaligus memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyatakan sinergi dengan UGM ini akan melakukan pembinaan kepada petani pada masa pra tanam, tanam, dan panen pada masa tanam 3 (MT 3) tahun 2025.

Baca Juga: Bank Mandiri Borong 6 Penghargaan Internasional Berkat Inovasi Layani Kebutuhan Nasabah

Kolaborasi ini memperkenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian meliputi penggunaan varietas padi unggul Gamagora 7.

Lalu metode irigasi hemat air Alternate Wetting and Drying (AWD), pemanfaatan biochar untuk memperbaiki kualitas tanah. Juga strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui pemanfaatan agensi hayati dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).