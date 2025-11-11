Bank Panin Dubai Syariah Dorong Inklusi Keuangan di EKSIS 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) memperkuat komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan syariah dengan menghadirkan inovasi digital dan program spiritual pada ajang Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS) 2025, yang berlangsung pada 6–9 November 2025 di Lippo Mall Nusantara.

Melalui partisipasi ini, PDSB menegaskan perannya sebagai bank syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus berperan aktif dalam mendorong literasi dan kesadaran sosial masyarakat.

Direktur Kepatuhan Bank Panin Dubai Syariah Intan Rahmawati menyampaikan bahwa partisipasi PDSB di EKSIS 2025 bukan sekadar promosi layanan, tetapi juga wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk menjadikan perbankan syariah lebih relevan dan mudah diakses oleh semua kalangan.

“Keikutsertaan kami di EKSIS merupakan bentuk nyata komitmen dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang inklusif, aman, dan mudah diakses. Melalui PDSB Mobile, kami menghadirkan solusi digital syariah yang praktis, bebas biaya, serta sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern,” ujar Intan Rahmawati.

Dalam ajang ini, PDSB memperkenalkan aplikasi PDSB Mobile, layanan mobile banking yang dirancang untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang efisien dan ramah pengguna.

Selain itu, PDSB juga meluncurkan program amal “Subasha” (Gerakan Sedekah Subuh Harian Tabasha), sebuah inisiatif yang memudahkan nasabah Tabungan Tabasha untuk beramal setiap hari secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem digital bank.

"Kehadiran PDSB Mobile dan program Subasha menjadi representasi dari sinergi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kebaikan dalam perbankan syariah," kata dia.

Melalui dua inovasi ini, PDSB berupaya tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang modern dan efisien, tetapi juga memfasilitasi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan spiritual yang berkelanjutan. (rhs/jpnn)