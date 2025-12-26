Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Raya Berikan Kemudahan Bertransaksi Perbankan Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 – 19:17 WIB
Bank Raya berkomitmen memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan dengan mengedukasi nasabah agar berhati-hati dalam bertransaksi. Foto: Bank Raya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya berkomitmen memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi perbankan dengan mengedukasi nasabah agar berhati-hati dalam bertransaksi.

Langkah itu dilakukan dalam rangka menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Untuk mendukung hal tersebut, Bank Raya menyiapkan layanan Sapa Raya 24 jam/7 hari, serta 23 Community Branch Bank Raya di seluruh Indonesia yang tetap membuka layanan pada periode 29 - 31 Desember 2025.

Layanan Sapa Raya dapat diakses melalui fitur live chat pada Aplikasi Raya, atau nomor telepon 1500494, atau melalui whatsapp 0812-1000-0494.

Nasabah juga dapat mengakses website Bank Raya www.bankraya.co.id maupun social media resmi Bank Raya di Instagram (@bankraya), Tiktok (@bankraya) untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Bank Raya.

Direktur Digital dan Operasional Bank Raya, Lukman Hakim mengatakan keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama Bank Raya.

Oleh karena itu, Bank Raya terus mengupayakan layanan terbaik bagi nasabah, termasuk di momen libur panjang yang berpotensi terhadap aktivitas transaksi cukup tinggi.

"Kami memastikan seluruh layanan tetap berjalan optimal. Kami mengimbau agar nasabah dapat mengoptimalkan transaksi melalui Aplikasi Raya agar lebih praktis dan nyaman,” ungkapnya.

TAGS   Bank Raya  Libur Nataru  perbangkan  aplikasi Raya 
