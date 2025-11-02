Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bank Raya Catat Kinerja Positif di Kuartal III 2025, Laba Bersih Tumbuh 23,9 Persen

Minggu, 02 November 2025 – 13:28 WIB
Bank Raya Catat Kinerja Positif di Kuartal III 2025, Laba Bersih Tumbuh 23,9 Persen - JPNN.COM
Bank Raya mencatatkan kinerja positif di Kuartal III 2025, didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik dari sisi penyaluran kredit digital, transaksi maupun berbagai inovasi strategis. Foto: Dokumentasi Bank Raya

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya; Kode Emiten: AGRO) berhasil mencatatkan kinerja positif di Kuartal III/2025.

Keberhasilan tersebut didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik dari sisi penyaluran kredit digital, transaksi maupun berbagai inovasi strategis.

Bank Raya membukukan pertumbuhan total kredit di Kuartal III/2025 sebesar Rp 7,27 triliun atau tumbuh 7,1 persen (yoy).

Baca Juga:

Pertumbuhan tersebut turut menopang pertumbuhan positif total aset Bank Raya di Kuartal III/2025 menjadi sebesar Rp 13,59 triliun atau tumbuh 6,0 persen (yoy).

Komitmen Bank Raya untuk terus memperkuat bisnis digital ditunjukkan dengan penyaluran kredit digital sampai dengan Kuartal III/2025 yang mencapai Rp 20,61 triliun atau tumbuh 50,1 persen (yoy).

Hal ini mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya mencapai Rp 2,73 triliun tumbuh sebesar 52,1 persen (yoy).

Baca Juga:

Dari sisi simpanan, total Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp 9,15 triliun atau tumbuh 16,5 persen (yoy).

Pertumbuhan dana seiring dengan porsi CASA yang semakin membaik, terlihat dari peningkatan total CASA menjadi sebesar Rp 2,72 triliun atau tumbuh 38,8 persen (yoy) dengan rasio CASA sebesar 29,78 persen.

Bank Raya mencatatkan kinerja positif di Kuartal III didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik penyaluran kredit digital, transaksi dan berbagai inovasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Raya  kinerja positif  Kuartal III  laba bersih  kredit  simpanan  Bank digital  BRI Group  Ida Bagus Ketut Subagia 
BERITA BANK RAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp