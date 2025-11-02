Bank Raya Catat Kinerja Positif di Kuartal III 2025, Laba Bersih Tumbuh 23,9 Persen

Minggu, 02 November 2025 – 13:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya; Kode Emiten: AGRO) berhasil mencatatkan kinerja positif di Kuartal III/2025.

Keberhasilan tersebut didukung akselerasi pertumbuhan bisnis, baik dari sisi penyaluran kredit digital, transaksi maupun berbagai inovasi strategis.

Bank Raya membukukan pertumbuhan total kredit di Kuartal III/2025 sebesar Rp 7,27 triliun atau tumbuh 7,1 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut turut menopang pertumbuhan positif total aset Bank Raya di Kuartal III/2025 menjadi sebesar Rp 13,59 triliun atau tumbuh 6,0 persen (yoy).

Komitmen Bank Raya untuk terus memperkuat bisnis digital ditunjukkan dengan penyaluran kredit digital sampai dengan Kuartal III/2025 yang mencapai Rp 20,61 triliun atau tumbuh 50,1 persen (yoy).

Hal ini mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya mencapai Rp 2,73 triliun tumbuh sebesar 52,1 persen (yoy).

Dari sisi simpanan, total Dana Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp 9,15 triliun atau tumbuh 16,5 persen (yoy).

Pertumbuhan dana seiring dengan porsi CASA yang semakin membaik, terlihat dari peningkatan total CASA menjadi sebesar Rp 2,72 triliun atau tumbuh 38,8 persen (yoy) dengan rasio CASA sebesar 29,78 persen.