Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya Lewat Event Lari Run Raya

jpnn.com, SURABAYA - Bank Raya mensponsori event lari nasional Raya Run yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Oktober 2025 mendatang.

Bank Digital milik BRI Group itu siap untuk menyambut ribuan pelari berpartisipasi dalam Raya Run.

Adapun ajang lari itu terdiri dari Fun Run 5K dan 10K, yang bekerja sama dengan beberapa community partner dan pelaku usaha kreatif yang turut memeriahkan Raya Run.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan Raya Run memilih kota Surabaya karena memiliki potensi ekonomi digital dan kreatif yang besar.

"Dengan hadirnya ribuan pelari dari seluruh Indonesia maka kami harapkan dapat menggeliatkan perekonomian di Surabaya, di saat bersamaan memperkenalkan pengalaman bertransaksi digital dengan menggunakan Aplikasi Raya," ungkap Andrie.



Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan pihaknya menyambut baik digelarnya Raya Run yang akan digelar di Surabaya dalam waktu dekat.

"Kami siapkan Surabaya menjadi kota yang nyaman untuk berbagai event seperti Raya Run ini misalnya, dengan kebersihannya, masyarakat yang santun, sehingga para pelari bisa selalu terkesan dengan Surabaya," tuturnya.



Untuk semakin mendukung kemudahan para pelari dalam melakukan pendaftaran, disamping dapat memanfaatkan ragam opsi pembayaran seperti QRIS dan Virtual Account yang terdapat di Aplikasi Raya, peserta juga dapat memanfaatkan kemudahan Kartu Digital Debit Visa secara perdana.

Nasabah dapat menikmati cashback sebesar Rp50 ribu setiap registrasi event Raya Run dengan pembelian menggunakan Kartu Debit Digital Visa Bank Raya dan cashback sebesar Rp 20 ribu pembelian menggunakan QRIS dengan kode promo RAYAQRIS10K dan RAYAQRIS5K.



Dengan menggunakan Kartu Digital Debit Visa di Aplikasi Raya, nasabah dapat bertransaksi di jaringan merchant online Visa domestik dan internasional.

Nasabah juga dapat melakukan permintaan kartu digital di Aplikasi Raya secara online, atur limit transaksi online domestik dan internasional, serta block dan unblock kartu.