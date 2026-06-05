Bank Raya Dukung Inklusi Keuangan Digital Anak Muda Lewat P-Land: K-pop Art Market Vol.5

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Bank Raya sebagai bank digital yang aktif merangkul berbagai komunitas kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital.

Penegasan komitmen diwujudkan Bank Raya dengan menjadi Official Partner P-Land: K-pop Art Market Vol.5 yang diselenggarakan di Nirmana Falatehan, Blok M, Jakarta Selatan pada 6–7 Juni 2026.

P-Land: K-pop Art Market Vol.5 merupakan pasar seni pertama dan terbesar yang bertemakan K-Pop di Indonesia.

Kehadiran Bank Raya sebagai bank partner, selain sebagai partner pembayaran dan transaksi, sekaligus juga merangkul generasi muda agar dapat memanfaatkan bank digital dalam pengelolaan keuangan dan transaksi harian.

Bank Raya berupaya untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah dan praktis bagi seluruh pengunjung P-Land: K-pop Art Market Vol.5.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pihaknya sangat antusias dapat berkolaborasi sebagai Official Partner pada P-Land: K-pop Art Market Vol.5, karena pencinta K-pop di Indonesia cukup besar dan didominasi oleh generasi muda.

"Kami melihat ada potensi yang bisa digarap, karena K-Popers menginginkan kemudahan di setiap aspek kehidupan mereka," kata Kicky.



Kicky menyampaikan dengan memperkenalkan Bank Raya pada Komunitas K-pop ini harapannya percepatan inklusi keuangan digital di generasi muda dapat terjadi, dan semakin banyak masyarakat yang menikmati kemudahan akses bank digital.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para K-Popers, Bank Raya menghadirkan berbagai promo menarik yang dapat dinikmati oleh nasabah lama maupun nasabah baru.