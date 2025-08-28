Bank Raya Dukung Pertumbuhan Mitra SRC Lewat Pinjaman Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Sejalan dengan semangat tersebut, Bank Raya turut berpartisipasi dalam kegiatan Pesta Rakyat untuk Indonesia tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PT HM Sampoerna Tbk yang mengusung tema “Cita, Karya, Suara Bangsa: Perkuat Kemandirian Ekonomi Rakyat”.

Acara ini menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha dan masyarakat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang diselenggarakan di Convention Hall, Smesco, Jakarta Selatan.

Bank Raya bekerja sama dengan PT SRC Indonesia Sembilan (SRC) yang merupakan bagian dari PT HM Sampoerna Tbk terkait pembiayaan usaha melalui produk pinjaman produktif untuk Mitra SRC.

Melalui kolaborasi ini, mitra SRC dapat mengakses layanan dan produk Bank Raya guna mendorong peningkatan pertumbuhan bisnis mereka.

SRC menghadirkan ekosistem yang terkoneksi sebagai bagian dari pendampingan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM toko kelontong.

SRC berkomitmen untuk menjadi solusi untuk semua, bagi mitra grosir, pemilik toko kelontong, dan pelanggan di Indonesia.

Hingga 2025, mitra SRC berjumlah lebih dari 250 ribu di seluruh Indonesia.