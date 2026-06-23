Bank Raya Mempercepat Transformasi dan Pertumbuhan UMKM Lewat Kolaborasi dengan TDA

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya bersama Komunitas Tangan Di Atas (TDA) berkolaborasi dalam program GEN TDA Raya, yang merupakan program pendampingan usaha dan akselerasi bisnis untuk membantu para pelaku usaha muda dan UMKM mengembangkan usahanya agar bertumbuh dan naik kelas.

Melalui program yang mengusung tema 'Grow Your Business, Grow Your Rewards', para pelaku usaha muda dan UMKM akan mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bisnis, serta pemanfaatan solusi digital dari Bank Raya untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih optimal.

Peluncuran program dilaksanakan pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian acara Pesta Wirausaha TDA 2026 di Jakarta Convention Center (JCC).

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Program GEN TDA Raya komitmen untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia, para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan, Business & Finance Bootcamp, serta pemanfaatan berbagai solusi digital dari Bank Raya yang dapat mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam program GEN TDA Raya, peserta juga akan didorong untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital perbankan Bank Raya yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti Saku Bisnis, QRIS, serta Kartu Digital Debit Visa Bank Raya.

Melalui Saku Bisnis, pelaku usaha dapat memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha sehingga pengelolaan keuangan bisnis menjadi lebih rapi dan terkontrol.

Sementara itu, fitur QRIS Bank Raya memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran non tunai dari pelanggan secara praktis, cepat, dan aman.