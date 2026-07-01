Bank Raya Mendorong Mahasiswa dan UMKM Lebih Produktif Lewat Pemanfaatan Bank Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group, terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif.

Kali ini, Bank Raya kembali menghadirkan program Inspiraya dengan tema 'Financial Wellness di Era Digital: Atur Uang Sesuai Tujuan, Hidup Lebih Tenang'.

Pada acara ini, Kepala Divisi Digital & Product Bank Raya M. Farhad dan Lolita Setyawati selaku Financial Planner hadir sebagai pembicara.

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Melalui diskusi ini, peserta diajak untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang terencana, mulai dari pengaturan kebutuhan harian, menabung untuk tujuan jangka menengah dan panjang, hingga memisahkan pengelolaan keuangan usaha dan pribadi agar lebih sehat dan berkelanjutan.

Program Inspiraya ini merupakan program literasi keuangan yang rutin diselenggarakan secara online maupun offline sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan masa kini.

Sepanjang 2026, program literasi keuangan Bank Raya telah menghadirkan lebih dari 40 konten dengan menjangkau lebih dari 50 ribu audiens.

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Corporate Secretary Bank Raya Ajeng Putri Hapsari menjelaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan literasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya generasi muda dan pelaku usaha.

"Melalui Inspiraya, kami ingin mendorong semakin banyak masyarakat untuk memiliki kebiasaan finansial yang sehat, mampu mengelola uang sesuai tujuan, serta memanfaatkan layanan perbankan digital secara praktis untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan finansial mereka,” kata Ajeng Putri Hapsari dalam keterangannya, Rabu (1/7).